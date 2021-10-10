Курганинск выиграл 50 миллионов рублей из федерального бюджета

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин объявил победителей федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В номинации «Градостроительная политика и развитие ЖКХ» 1-е место получил проект, поданный муниципалитетом Курганинска. В качестве приза до 20 октября из федерального бюджета в краевой будет направлен грант в размере 50 миллионов рублей. Этот грант будет строго целевым — его следует потратить на благоустройство и социальные выплаты в Курганинске.

Еще одним кубанским лауреатом конкурса стала станица Вознесенская в Лабинском районе — третье место в номинации «Умный город» и 7 миллионов рублей целевой премии.

Пресс-служба краевой администрации напомнила, что в 2020 году призерами конкурса «Лучшая муниципальная практика» стали Темрюк, Лабинск и Северская. Темрюк получил 75 миллионов, которые потратил на благоустройство улицы Ленина и парка имени Пушкина. Лабинск направил свои 45 миллионов выигрыша на реновацию Чистых прудов. А в станице Северской купили электронной техники и автобус для строящегося Центра национальных культур.

А в июне этого года в Лабинске объявили о строительстве парка за 80 миллионов рублей.