На месте пустыря в Лабинске сделают парк за 80 млн рублей

Краснодарский край

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Власти Кубани 29 июня сообщили, что Лабинск получил 80 млн рублей из госбюджета на создание парка площадью 10 га

На месте пустыря на улице Сочинской, 14 в Лабинске сделают зону отдыха со спортивной, детской и воркаут-площадками, фитозоной, скалодромом, веревочным и скейт-парками, а также беседками. Кроме того, на берегу реки установят пирсы, рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Общая площадь будущего парка — около 10 га. На реализацию проекта муниципалитет получил 80 млн рублей из федерального бюджета.

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Дизайн парка победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, который проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Также в число победителей вошли Тамань, Тихорецк и Курганинск. Там проекты реализуют в 2022 году.

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, всего в регионе в этом году благоустроят 232 территории, 80% из которых — в сельских поселениях.

Напомним, голосование по выбору зеленых зон, которые будут приводить в порядок в 2022 году, шло с 26 апреля по 30 мая.

Благоустройство Лабинский район Парки

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