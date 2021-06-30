На месте пустыря в Лабинске сделают парк за 80 млн рублей

На месте пустыря на улице Сочинской, 14 в Лабинске сделают зону отдыха со спортивной, детской и воркаут-площадками, фитозоной, скалодромом, веревочным и скейт-парками, а также беседками. Кроме того, на берегу реки установят пирсы, рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Дизайн парка победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, который проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Также в число победителей вошли Тамань, Тихорецк и Курганинск. Там проекты реализуют в 2022 году.

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, всего в регионе в этом году благоустроят 232 территории, 80% из которых — в сельских поселениях.

Напомним, голосование по выбору зеленых зон, которые будут приводить в порядок в 2022 году, шло с 26 апреля по 30 мая.