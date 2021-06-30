На месте пустыря в Лабинске сделают парк за 80 млн рублей
Власти Кубани 29 июня сообщили, что Лабинск получил 80 млн рублей из госбюджета на создание парка площадью 10 га
На месте пустыря на улице Сочинской, 14 в Лабинске сделают зону отдыха со спортивной, детской и воркаут-площадками, фитозоной, скалодромом, веревочным и скейт-парками, а также беседками. Кроме того, на берегу реки установят пирсы, рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.
Общая площадь будущего парка — около 10 га. На реализацию проекта муниципалитет получил 80 млн рублей из федерального бюджета.
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Дизайн парка победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, который проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Также в число победителей вошли Тамань, Тихорецк и Курганинск. Там проекты реализуют в 2022 году.
Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, всего в регионе в этом году благоустроят 232 территории, 80% из которых — в сельских поселениях.
Напомним, голосование по выбору зеленых зон, которые будут приводить в порядок в 2022 году, шло с 26 апреля по 30 мая.