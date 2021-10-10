В Краснодаре поменяли схему движения на пересечении Российской и Солнечной

Краснодарский край

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С 10 октября на этом перекрестке отдали одну полосу под левый поворот и убрали пешеходный переход

Новая схема дорожного движения на пересечении краснодарских улиц Российской и Солнечной вступила в силу в ночь на воскресенье.
Отныне на этом перекрестке левая полоса Российской (северное направление) выделена исключительно под левый поворот — такая же схема уже используется на нескольких последующих перекрестках на этой улице.
Помимо этого, ликвидирован пешеходный переход через Российскую со стороны Солнечного бульвара. Теперь пешеходам следует переходить дорогу по другому переходу, расположенному примерно в 25 метрах севернее.
По мнению специалистов из городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, эти нововведения призваны снизить аварийность на перекрестке.
Напомним, что со вчерашнего дня в Краснодаре перекрыт другой участок дороги — улица Образцова.

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