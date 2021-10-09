В Краснодаре закроют для проезда участок проспекта Константина Образцова

С 9 октября в Краснодаре нельзя будет проехать по участку проспекта Константина Образцова в Фестивальном микрорайоне

В Краснодаре с 9 октября закроют проезд для транспорта от дома № 27 по проспекту Константина Образцова до улицы Яна Полуяна. Это связано с переустройством инженерных коммуникаций.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что для автомобилистов будет действовать объезд на участке от дома № 181 по Тургенева до дома № 27 по Константина Образцова.