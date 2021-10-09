В Краснодаре закроют для проезда участок проспекта Константина Образцова

Краснодарский край

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С 9 октября в Краснодаре нельзя будет проехать по участку проспекта Константина Образцова в Фестивальном микрорайоне

В Краснодаре с 9 октября закроют проезд для транспорта от дома № 27 по проспекту Константина Образцова до улицы Яна Полуяна. Это связано с переустройством инженерных коммуникаций. 

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что для автомобилистов будет действовать объезд на участке от дома № 181 по Тургенева до дома № 27 по Константина Образцова.

Неизвестно, на какой срок закрыли проезд. Ограничения будут действовать до окончания работ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

Напомним, в апреле в Фестивальном микрорайоне Краснодара начался капитальный ремонт в районе улиц Константина Образцова и Тургенева. Работы включают в себя и строительство новой дороги, но местные жители выступают категорически против этого проекта.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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