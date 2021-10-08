В Геленджике пройдет отбор на чемпионат мира по вейксерфингу. Посмотреть его можно бесплатно

Краснодарский край

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На пляже Саламандра в Геленджике 15-16 октября пройдет отборочный этап чемпионата мира по вейксерфингу

В международных соревнованиях примут участие 80 лучших райдеров открытой возрастной категории из России, Белоруссии и Украины в дисциплинах surf и skim. В каждом из пяти дивизионов — Juniors, Amateur, Outlaw, Masters и Professional — выберут тройку сильнейших.

На пляже Саламандра, который находится по адресу улица Лермонтовский бульвар, 1, для зрителей организуют места для отдыха и трансляцию на большом экране. Комментировать происходящее на воде будет член сборной России по вейксерфингу, ​​многократный победитель международных соревнований Алена Белякова. Кроме того, на берегу можно будет взять напрокат SUP и гидрофойл.

Сам чемпионат мира по вейксерфингу пройдет осенью 2022 года в США.

Напомним, в сентябре в Анапе прошел фестиваль Anapa Sup Fest, в котором смогли поучаствовать все желающие и бесплатно поплавать в море на сапсерфах.

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