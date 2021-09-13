В Анапе можно будет бесплатно поплавать на сап-серфах

17 сентября с 11:00 до 21:00 на центральном пляже Анапы пройдет фестиваль Anapa Sup Fest. В нем могут принять участие все желающие и бесплатно поплавать в море на сап-серфах.

Также на пляже будут зоны с напитками и едой, музыка от диджея, показ фильмов и розыгрыш призов.

Записаться на фестиваль можно здесь, а вся подробная информация есть в инстаграм-аккаунте мероприятия.

Напомним, в августе в Анапе запретили купаться в море, потом разрешили, а позже снова запретили плавать в море даже на надувных плавсредствах и катамаранах.