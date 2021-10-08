В кубанской станице котенок охотился и не смог спуститься. Ему вызвали спасателей

Краснодарский край

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8 октября жительница станицы Новопокровской вызвала спасателей, чтобы помочь котенку

8 октября в 8:20 дежурному диспетчеру службы 112 поступил звонок от жительницы станицы Новопокровской. Женщина попросила помощи у спасателей и рассказала, что маленький котенок залез под козырек крыши многоквартирного дома. Животное охотилось за птицей, но испугалось высоты и не смогло слезть самостоятельно.

На место выехали спасатели и сняли юного охотника с опасной высоты. Котенка отпустили и он отправился дальше искать приключения, сообщили в инстаграм-аккаунте ЕДДС по Новопокровскому району. 

Кубанские спасатели привыкли помогать котикам. В сентябре в Краснодаре спасли застрявшего на балконе кота, в марте в Новороссийске за сутки сняли двух испуганных котов с крыш, а там же в январе достали с забора кота, который просидел там два дня. 

Животные Котики Новопокровский район

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