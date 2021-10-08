В кубанской станице котенок охотился и не смог спуститься. Ему вызвали спасателей

8 октября в 8:20 дежурному диспетчеру службы 112 поступил звонок от жительницы станицы Новопокровской. Женщина попросила помощи у спасателей и рассказала, что маленький котенок залез под козырек крыши многоквартирного дома. Животное охотилось за птицей, но испугалось высоты и не смогло слезть самостоятельно.

На место выехали спасатели и сняли юного охотника с опасной высоты. Котенка отпустили и он отправился дальше искать приключения, сообщили в инстаграм-аккаунте ЕДДС по Новопокровскому району.