В Краснодаре машина сбила на «зебре» девушку. Пострадавшая рассказала подробности ДТП

Краснодарский край

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Вечером 11 марта в Краснодаре автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу

Авария произошла в 18:00 на улице Уральской. Житель Адыгеи за рулем Datsun ехал от Ялтинской в сторону Волжской и сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия местную жительницу, Оксану Васильченко, госпитализировали. Девушка рассказала порталу Юга.ру, что находится в больнице. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, и сейчас проверяют, есть ли другие повреждения. У Васильченко разбито лицо, руки и бедра, после аварии ей зашили открытые раны на ноге.

«Ходить и садиться пока не могу, так как тошнит из-за сотрясения мозга и нога беспокоит», — поделилась она.

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По словам пострадавшей, на пешеходном переходе перед ней остановились первые два ряда автомобилей, а когда она начала переходить третий ряд, увидела «летящую» машину.

«Получилось так, что отойти назад я не могла — потому что пропустившие меня машины уже двинулись», — объяснила Васильченко.

Девушка добавила, что помнит момент столкновения, но не помнит, что было дальше, пока не почувствовала себя лежащей на асфальте.

«Судя по фотографии с места ДТП, машина протащила меня вперед, причем значительно, так как "зебра" осталась позади нее», — уточнила она.

Васильченко добавила, что уже в больнице к ней приехали водитель и его жена. Последняя просила подписать отказ от претензий, так как «у них двое детей, он таксист и это его основная работа». Васильченко не согласилась.

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По факту ДТП полицейские проводят проверку, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, накануне в Краснодаре произошла массовая авария на улице Орджоникидзе. Водитель без прав сдал назад после ДТП и спровоцировал еще два столкновения.

ДТП Краснодар Такси

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