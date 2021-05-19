В Краснодаре «Газель» сбила девочку на пешеходном переходе
Днем 19 мая в Краснодаре произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка
В 13:31 телеграм-канал «Россия.Кубань» сообщил, что на пересечении улиц Серова и Садовой подростка сбила машина.
«Девочке на вид около 14 лет. Она жива», — рассказали очевидцы.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла в 12:55. По данным полиции, 27-летний житель Адыгеи ехал на автомобиле марки «Газель» по улице Садовой со стороны МОПР в сторону Юннатов. На пересечении с улицей Серова водитель допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Школьницу доставили в больницу, по факту ДТП проводится административное расследование.
Напомним, в начале апреля под Краснодаром сотрудница полиции насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе. А в конце января в Усть-Лабинском районе искали водителя, который сбил ребенка на «зебре» и скрылся.