В Краснодаре «Газель» сбила девочку на пешеходном переходе

Краснодарский край

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Днем 19 мая в Краснодаре произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка

В 13:31 телеграм-канал «Россия.Кубань» сообщил, что на пересечении улиц Серова и Садовой подростка сбила машина.

«Девочке на вид около 14 лет. Она жива», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла в 12:55. По данным полиции, 27-летний житель Адыгеи ехал на автомобиле марки «Газель» по улице Садовой со стороны МОПР в сторону Юннатов. На пересечении с улицей Серова водитель допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Школьницу доставили в больницу, по факту ДТП проводится административное расследование.

Напомним, в начале апреля под Краснодаром сотрудница полиции насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе. А в конце января в Усть-Лабинском районе искали водителя, который сбил ребенка на «зебре» и скрылся.

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