В Краснодаре «Газель» сбила девочку на пешеходном переходе

Днем 19 мая в Краснодаре произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка

В 13:31 телеграм-канал «Россия.Кубань» сообщил, что на пересечении улиц Серова и Садовой подростка сбила машина. «Девочке на вид около 14 лет. Она жива», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что авария произошла в 12:55. По данным полиции, 27-летний житель Адыгеи ехал на автомобиле марки «Газель» по улице Садовой со стороны МОПР в сторону Юннатов. На пересечении с улицей Серова водитель допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьницу доставили в больницу, по факту ДТП проводится административное расследование.