В Москве прошел климатический бизнес-форум

Предприниматели, в том числе руководитель компании «ЕвроХим», обратились к федеральному правительству с просьбой отстоять интересы российского бизнеса в переговорах с ЕС

В столице прошел климатический форум «Вызовы, риски и точки роста российского бизнеса в контексте глобальной климатической повестки». Специальный комитет по климатическим вопросам был создан год назад, чтобы собрать мнения крупных компаний, которые, по сути, являются основными эмитентами парниковых газов в России.

Многие предприниматели считают, что, несмотря на существенное сокращение выбросов парниковых газов в нашей стране (с 1990 по 2019 год их объем уменьшился на 49%), нынешняя климатическая стратегия ЕС направлена на снижение конкурентоспособности российской продукции.

В форуме приняли участие президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, член совета директоров компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко, помощник руководителя Администрации Президента РФ Анатолий Яновский и другие.

«Хочу отметить приоритетные направления работы комитета. Первое — формирование законодательства о регулировании выбросов парниковых газов. Второе — разработка стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Третье, очень важное, направление — снижение рисков, связанных с пограничным углеродным сбором, который Евросоюз планирует ввести в отношении импорта на свою территорию.

Еще одно крайне актуальное направление — согласование справедливых для России правил реализации ст. 6 Парижского соглашения (о механизмах сотрудничества стран и реализации проектов). Нельзя допустить искусственной дискриминации проектов, которые можно дешево и эффективно реализовывать в России. И последнее — полный и объективный учет поглощения парниковых газов нашими лесами», — прокомментировал Андрей Мельниченко.

Юга.ру писали о том, как специалисты организации «Экологическое содружество» ежемесячно производят замеры атмосферного воздуха в Белореченске и Белореченском районе. Экологические станции установлены компанией «ЕвроХим-БМУ» в рамках политики добровольного экологического мониторинга атмосферного воздуха.