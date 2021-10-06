На Кубани будут судить организатора финансовой пирамиды, которая обманула людей почти на 300 млн рублей

6 октября стало известно, что в Краснодаре пройдет суд над организатором финансовой пирамиды, которая обманывала людей по всей России

Следователи выяснили, что 43-летний житель Казани был руководителем двух кредитно-потребительских кооперативов, и под предлогом выплаты высоких процентов похитил деньги 674 пайщиков из Краснодарского края, Калужской, Саратовской, Пензенской, Ярославской, Рязанской, Нижегородской, Самарской областей, Ставропольского края и города Севастополя. Всего потерпевшие потеряли более 292 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Сейчас обвиняемый находится под стражей, а на его имущество и подконтрольные организации наложили арест на 96 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине может грозить до десяти лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет суд над участником финансовой пирамиды, которая обманула людей на 837 млн рублей. А в начале года осудили организатора финансовой пирамиды «Содружество», жертвами которой стали более 2 тыс. человек.