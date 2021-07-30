Контакт-центр банка Уралсиб для бизнеса стал круглосуточным

Теперь Уралсиб отвечает на вопросы действующим и потенциальным клиентам в режиме 24/7

В 2021 году Уралсиб запустил цифровую систему управления знаниями Naumen KMS от Minerva Soft для операторов контакт-центра. Благодаря базе данных операторы могут быстро предоставлять клиентам актуальную информацию.

Клиентам доступны телефон горячей линии 8-800-700-77-16 и цифровые каналы: чаты в WhatsApp , Telegram , по нику uralsibbusiness в Viber , интернет-банк для бизнеса, мобильное приложение, сайт банка.

В пресс-службе рассказали, что чаще всего в контакт-центре спрашивают о доступе к интернет-банку и мобильному приложению, о функционале банковских сервисов, параметрах продуктов, условиях обслуживания, о своем расчетном счете.

Уралсиб развивает экосистему для предпринимателей, включая в нее цифровые сервисы, финансовые продукты и услуги, бесплатное обучение основам ведения бизнеса.