Опасная яма разверзлась посреди улицы Старокубанской в Краснодаре

Как минимум три автомобиля уже успели повредить ходовую, наехав на эту яму

Вечером 3 октября на Старокубанской улице Краснодара очевидец снял на видео глубокую яму, которая, по-видимому, совсем недавно образовалась посреди проезжей части.

«Уже три машины попалось, вон стоят вдалеке на аварийке. Сразу, мгновенно колеса пробивают», — говорит голос за кадром. И называет при этом неточный ориентир на дорожное препятствие. Чуть позже, уже в переписке, автор видео указывает верный адрес: напротив дома №141 по улице Старокубанской.

Прямо сейчас, в темное время суток и до начала ремонтных дорожных работ, вероятность повредить ходовую часть автомобиля сохраняется. Водители, будьте особенно внимательны при движении по Старокубанской в направлении от СБС к Селезнева: яма находится чуть левее прерывистой полосы разметки.

Напомним, что уходящая неделя уже успела ознаменоваться необычными дорожными происшествиями. Так, в четверг в Сочи водители двух «Мерседесов» устроили гонки со стрельбой, а днем ранее в Краснодаре на углу Ялтинской и Уральской внезапно умер 32-летний мужчина, который в это время снимал на видео дорожный конфликт незнакомых ему людей.