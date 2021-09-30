В Сочи пьяный турист на «Гелендвагене» выстрелил в «Мерседес»

29 сентября в Сочи мужчина на «Гелендвагене» выстрелил в «Мерседес». Его задержали

Днем 29 сентября в социальных сетях опубликовали видео из Сочи, на котором водитель на «Гелендвагене» подрезал «Мерседес», а потом высунулся из окна и начал стрелять из неизвестного оружия. Все произошло на развязке в районе стадиона имени Славы Метревели.

29 сентября Юга.ру пытались получить комментарий в краевом управлении МВД, но журналисту сказали, что делом занимаются в МВД России.

30 сентября в главном ведомстве рассказали подробности происшествия. Стрелком оказался турист из Санкт-Петербурга. Полицейские выяснили, что его лишили водительских прав и он был пьяным, а от медицинского освидетельствования отказался. Против него составили административный протокол по ч.2 с.12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Оказалось, что турист стрелял из аэрозольного пистолета, для покупки которого не нужна лицензия. Полицейские забрали оружие для проверки.

Юга.ру писали, что недавно в Сочи мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в торговом центре. Его задержали.