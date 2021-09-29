В Краснодаре мужчина снимал драку водителей на видео и умер

Вечером 28 сентября в Краснодаре на улице Ялтинской была большая пробка. Как оказалось, причиной стала смерть мужчины

Вечером 28 сентября пользователи социальных сетей рассказали о пробке в Краснодаре на улице Ялтинской. Предполагалось, что затор произошел из-за ДТП.

Оказалось, что причина была в другом: два водителя решили выяснить отношения на проезжей части, а полицейские пытались остановить драку.

Рядом с мужчинами остановился 32-летний водитель иномарки, который начал снимать происходящее на мобильный телефон. Во время съемки ему стало плохо. Проезжавшая рядом скорая попыталась помочь мужчине, но он скончался.