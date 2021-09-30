В Краснодаре на день частично закроют проезд по улице Гоголя

Утром 1 октября в Краснодаре закроют проезд на двух участках по улице Гоголя

1 октября на улице Гоголя пройдет мероприятие, посвященное Дню учителя. Из-за этого с 6:00 до окончания праздника закроют для проезда участки от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

Напомним, до 10 декабря на участке от улицы Солнечной до улицы Московской, 84 автомобилисты могут воспользоваться только двумя полосами нечетной стороны улицы Московской. А в выходные дни по 11 октября водители не смогут проехать по одной из полос районе дома № 27 по улице Сочинской (пересечение с Темрюкской).