В Краснодаре на день частично закроют проезд по улице Гоголя

Краснодарский край

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Утром 1 октября в Краснодаре закроют проезд на двух участках по улице Гоголя

1 октября на улице Гоголя пройдет мероприятие, посвященное Дню учителя. Из-за этого с 6:00 до окончания праздника закроют для проезда участки от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. 

Напомним, до 10 декабря на участке от улицы Солнечной до улицы Московской, 84 автомобилисты могут воспользоваться только двумя полосами нечетной стороны улицы Московской. А в выходные дни по 11 октября водители не смогут проехать по одной из полос районе дома № 27 по улице Сочинской (пересечение с Темрюкской).

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В Краснодаре на день частично закроют проезд по улице Гоголя
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