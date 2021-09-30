Среди зрителей «Формулы-1» одновременно в сети находилось около 3 тыс. абонентов оператора. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Высокий трафик наблюдался во все дни соревнований.

«Билайн» проанализировал интернет-активность болельщиков во время Гран-при «Формулы-1» в Сочи 24–26 сентября.

«Результаты «гонок» пользователей «Билайна» нас порадовали: несмотря на рост трафика, наша сеть 4G прекрасно справилась с нагрузкой без потери качества. Поэтому любители высоких скоростей могли быстро загружать тяжелый видеоконтент с самыми зрелищными эпизодами заездов. Скорость скачивания у абонентов достигала 37 Мбит/с», — рассказал директор Сочинского отделения компании «Билайн» Максим Романько.

Чтобы обеспечить абонентов стабильной связью во время «Формулы-1», оператор установил стационарные базовые станции и дополнительно — три мобильные базовые станции в районе «Сочи-Автодрома». Романько отметил, что «Билайн» продолжит развивать инфраструктуру в Сочи и вместе с ростом потока туристов вырастет объем инвестиций компании в сеть.