Депутаты Кубани обсудили штрафы до 30 тыс. рублей за нарушения в установке пунктов проката велосипедов и самокатов
29 сентября на сессии Законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли административную ответственность за нарушения в установке пунктов проката
О поправках в краевой закон «Об административных правонарушениях» депутатам рассказал руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. Речь об административной ответственности за нарушение порядка установки пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, который не требует парковок и разрешений на их строительство.
Условия размещения этих объектов были установлены соответствующим постановлением губернатора края, но ответственность за их несоблюдение не была предусмотрена. По новому законопроекту штраф составит 4 тыс. рублей для физлиц, и 30 тыс. — для юрлиц.
Комментируя рассмотренные изменения, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что эта резонансная тема затрагивает интересы многих людей. Он заявил, что население все чаще жалуется на стихийный прокат велосипедов и мобильного электротранспорта.
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«Мы эту тему уже обсуждали накануне парламентских каникул. Возмущение граждан можно понять. Электросамокаты могут развивать скорость до 80 км/ч. Это уже серьезный транспорт, который становится участником дорожных происшествий. Статистика несчастных случаев это подтверждает», — сказал Бурлачко и добавил, что одним заседанием проблему не решить.
«Этот вопрос чрезвычайно актуален для нашего региона, он станет предметом рассмотрения не одного совещания. На некоторых набережных уже ввели ограничения на подобный транспорт. Вносимые нами изменения в краевое законодательство лишь первый шаг. В перспективе необходимо установить правовые рамки для таких средств передвижения. Наша цель — гармонизировать интересы пешеходов и пользователей мобильного транспорта. Это потребует изменений в федеральном и краевом законодательстве. Депутаты ЗСК готовы к такой работе», — заключил председатель ЗСК.