29 сентября на сессии Законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли административную ответственность за нарушения в установке пунктов проката

О поправках в краевой закон «Об административных правонарушениях» депутатам рассказал руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. Речь об административной ответственности за нарушение порядка установки пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, который не требует парковок и разрешений на их строительство.



Условия размещения этих объектов были установлены соответствующим постановлением губернатора края, но ответственность за их несоблюдение не была предусмотрена. По новому законопроекту штраф составит 4 тыс. рублей для физлиц, и 30 тыс. — для юрлиц.



Комментируя рассмотренные изменения, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что эта резонансная тема затрагивает интересы многих людей. Он заявил, что население все чаще жалуется на стихийный прокат велосипедов и мобильного электротранспорта.