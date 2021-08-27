Сбер выпустил бесплатную кредитную СберКарту

Сбер выпустил кредитку с бесплатным обслуживанием и беспроцентным периодом 120 дней

Каждый месяц первого числа начинает действовать беспроцентный период на покупки по СберКарте — 120 дней. Можно в течение месяца совершать покупки, а за следующие три месяца вернуть банку долг без процентов. Например, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, покупки ноября можно оплатить до конца февраля и т. д.

Читайте также: Сбер поможет рассчитать размер будущей пенсии и накопить на занятия творчеством

Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых — такая же действует для снятия наличных. Ставку гарантированно предоставляют всем клиентам, в то время как обычно клиент узнает ставку по кредитке только после одобрения заявки банком. Также клиентам, оформившим СберКарту, банк предложил уникальные условия: рекордно низкую для Сбера ставку 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Сниженная ставка по СберКарте распространяется на оплату товаров и услуг в аптеках и медицинских учреждениях, на любые покупки в агрегаторе Сбера. Независимо от объема трат и других условий, обслуживание карты будет бесплатным, комиссия за оформление тоже не взимается. «Кредитная СберКарта всегда выручит клиентов, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелек комиссиями даже в периоды простоя», — подчеркнули в пресс-службе Сбера.

Читайте также: Сбер оформит покупку жилья полностью удаленно