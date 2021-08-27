Сбер выпустил бесплатную кредитную СберКарту
Сбер выпустил кредитку с бесплатным обслуживанием и беспроцентным периодом 120 дней
Каждый месяц первого числа начинает действовать беспроцентный период на покупки по СберКарте — 120 дней. Можно в течение месяца совершать покупки, а за следующие три месяца вернуть банку долг без процентов.
Например, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, покупки ноября можно оплатить до конца февраля и т. д.
Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых — такая же действует для снятия наличных. Ставку гарантированно предоставляют всем клиентам, в то время как обычно клиент узнает ставку по кредитке только после одобрения заявки банком.
Также клиентам, оформившим СберКарту, банк предложил уникальные условия: рекордно низкую для Сбера ставку 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Сниженная ставка по СберКарте распространяется на оплату товаров и услуг в аптеках и медицинских учреждениях, на любые покупки в агрегаторе Сбера.
Независимо от объема трат и других условий, обслуживание карты будет бесплатным, комиссия за оформление тоже не взимается.
«Кредитная СберКарта всегда выручит клиентов, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелек комиссиями даже в периоды простоя», — подчеркнули в пресс-службе Сбера.
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Как рассказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко, за год Сбер увеличил объем выдачи потребительских кредитов на 44% — они пользуются популярностью у клиентов. При этом жители Кубани стали на 40% чаще оформлять кредитные карты, за полугодие Сбер в Краснодарском крае выдал 54 тыс. кредиток. Обычно покупатели рассчитываются ими за продукты, одежду и товары для дома.
«С новой СберКартой у клиентов появится возможность совершать привычные покупки максимально выгодно», — добавила Сергиенко.
СберКарту можно оформить в приложении СберБанк Онлайн, решение банк принимает почти мгновенно. Подробности на сайте.