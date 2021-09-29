На Кубани дали пять лет колонии полковнику, виновному в крушении вертолета и гибели военных два года назад

В декабре 2019 года рядом с Кореновском разбился военный вертолет Ми-28. Погибли двое офицеров

Напомним, вечером 11 декабря 2019 года вертолет Ми-28 вылетел из Кореновска и пропал. Позже его нашли разбившимся в двух километрах от кореновского аэродрома. На борту находились два офицера — командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко. Они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

28 сентября стало известно, что завершился суд над бывшим командиром войсковой части 35666 полковником Евгением Суходольским. Он давал указания разбившемуся экипажу.