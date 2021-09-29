На Кубани дали пять лет колонии полковнику, виновному в крушении вертолета и гибели военных два года назад

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Краснодарский край

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В декабре 2019 года рядом с Кореновском разбился военный вертолет Ми-28. Погибли двое офицеров

Напомним, вечером 11 декабря 2019 года вертолет Ми-28 вылетел из Кореновска и пропал. Позже его нашли разбившимся в двух километрах от кореновского аэродрома. На борту находились два офицера — командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко. Они погибли. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

28 сентября стало известно, что завершился суд над бывшим командиром войсковой части 35666 полковником Евгением Суходольским. Он давал указания разбившемуся экипажу.

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Следствие установило, что 11 декабря 2019 году экипаж вертолета Ми-28 вылетел для выполнения контрольного полета. Из-за ухудшения погоды командир экипажа Склянкин решил провести вынужденную посадку вне аэродрома и сообщил об этом Суходольскому. 

Полковник знал о плохих метеоусловиях, нарушил правила и приказал Склянкину и Кушниренко перегнать Ми-28 с места вынужденной посадки на аэродром. Офицеры подняли вертолет в воздух, после чего произошла авиакатастрофа. Оба офицера погибли, а Ми-28 стоимостью в 1 млрд рублей оказался полностью разрушен. 

Краснодарский гарнизонный военный суд признал Суходольского виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Его приговорили к пяти годам колонии, а также два года он не сможет занимать определенные должности на государственной службе. 

Иск о возмещении ущерба государству рассмотрят отдельно. До решения этого вопроса на имущество Суходольского наложен арест, сообщила пресс-служба СК России.

Юга.ру писали, что в апреле в районе поселка Ильского разбился вертолет. Пилот погиб.

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