Под Анапой отремонтируют ж/д переезд. Проехать автомобилям там будет сложно

В пресс-службе администрации Анапы сообщили, что 28 сентября около четырех часов будут ремонтировать полотно на железнодорожном перегоне Варениковская — Юровский на трассе Крымск — Джигинка.

Работы запланированы с 14:10 до 18:10. Из-за этого на том участке дороги будет сложно проехать на автомобиле.