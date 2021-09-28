Под Анапой отремонтируют ж/д переезд. Проехать автомобилям там будет сложно
Днем 28 сентября начнется ремонт на железнодорожном перегоне Варениковская — Юровский
В пресс-службе администрации Анапы сообщили, что 28 сентября около четырех часов будут ремонтировать полотно на железнодорожном перегоне Варениковская — Юровский на трассе Крымск — Джигинка.
Работы запланированы с 14:10 до 18:10. Из-за этого на том участке дороги будет сложно проехать на автомобиле.
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