«Крики, плач детей, рядом со мной женщина крестилась». Из-за удара молнии в Краснодаре экстренно приземлился самолет

Пассажиры самолета Екатеринбург — Сочи рассказали журналистам, что происходило на борту во время удара молнии

Самолет Azur Air вылетел из Екатеринбурга в Сочи утром 25 сентября и попал в грозовой фронт в Краснодарском крае. Из-за непогоды аэрорпоты Кубани временно перестали принимать рейсы и борт отправился на второй круг. Над Черным морем в него ударила молния. Пассажир того рейса рассказал порталу Е1, что на борту началась «сильная болтанка»: в какой-то момент самолет «провалился» и начал падать несколько секунд, а затем в него попала молния. Была сильная облачность и дождь. Анастасия, которая летела на этом самолете, сказала, что сначала самолет несильно трясло, а потом, пролетая сквозь грозовые тучи, в него ударила молния. Был четко виден разряд и слышен хлопок. Люди испугались и подумали, что что-то случилось с двигателем. Затем самолет начал резко снижаться. «Кто был плохо пристегнут, подпрыгивали на местах, полетели бутылки с водой и стаканы. Крики, плач детей. Ужасное ощущение. Мы ведь не пилоты и не понимаем, снижение это эшелона или реальное падение. Тут любой начнет с жизнью прощаться», — добавила Анастасия.

«У всех был шок. Рядом со мной женщина крестилась. Я тоже все молитвы вспомнила со страху. Я помню, когда молния ударила, я обернулась. Парень сидел недалеко, у него такие глаза были, я на всю жизнь запомню», — вспомнила Анастасия. Затем пилоты начали резко набирать высоту и направились в сторону Краснодара. После приземления в краевой столице пилоты объявили пассажирам по громкой связи, что ждут решения от авиакомпании — лететь снова или отправить всех наземным транспортом. Люди стали возмущаться и просить отдать им багаж, потому что после случившегося никто не хотел продолжать полет. Из самолета пассажиров выпустили около 11:40 и сказали ждать. Затем пассажиры находились около 40 минут в зале ожидания багажа и более двух часов прождали представителя компании. «Пришла даже полиция. А при нас начали поить и кормить и вообще объяснять ситуацию пассажирам таких же севших в Краснодаре самолетов представители «Победы и Utair»,— пояснила Анастасия. После этого сотрудник Azur Air временно заселил оставшихся пассажиров в гостиницу. Сначала предполагалась, что на этом же самолете они долетят до Сочи, но позже в компании сообщили, что самолет неисправен.

Многие люди боялись ехать в Сочи на автобусах по серпантину после дождя ночью. Большинство пассажиров уехали за свой счет на «Ласточке». Те, кто ждали автобус, добрались до Сочи только на следующий день. Другая пассажирка рейса Мария сказала, что они три часа прождали обещанный автобус в аэропорту Краснодара, но представитель авиакомпании так и не появился: «Непонятно, кто будет возмещать затраты, которые потребовались в дороге от Краснодара до Сочи. Мы добрались до железнодорожного вокзала за свой счет на такси, а затем на «Ласточке» до Сочи». Пассажирка Татьяна рассказала, что они хотели купить билет на самолет до Сочи, но в компании Azur Air ответили, что отправили всех пассажиров до места назначения, а женщина сама отказалась от автобуса и поэтому им ничего не должны компенсировать. «В итоге мы потеряли два дня отпуска и оплаченные два дня проживания в Абхазии. Мне интересно, почему самолет вообще полетел в таких погодных условиях и почему на продержали столько времени в аэропорту в неизвестности», — добавила Татьяна.

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