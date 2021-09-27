В Краснодаре прошел первый квартирный аукцион

Партнерский Краснодарский край

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«Девелопмент-Юг» продал шесть квартир и парковочное место на аукционе в Краснодаре

Аукцион по продаже квартир состоялся в жилом комплексе Development-Plaza от застройщика «Девелопмент-Юг». На торги выставили шесть эксклюзивных видовых квартир и одно машино-место, продали все лоты.

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Мероприятие посетило более 200 человек: потенциальных покупателей, гостей, партнеров корпорации. На экскурсии по демо-этажу им рассказали про каждую представленную на аукционе квартиру.

«Нам нужна была квартира в лучшем ЖК Краснодара. Объектов такого класса в городе не много, мы искали квартиру с хорошим видом. Наша квартира находится на 15-м этаже, оттуда открывается действительно прекрасная панорама. Мы очень довольны покупкой», — поделились покупатели новой трехкомнатной евроквартиры Александр и Екатерина.

Также гости могли пополнить свои коллекции картинами с выставки современного искусства, представленной на аукционе.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла благотворительная акция, где компания «Девелопмент-Юг» разыграла 5 дополнительных лотов от партнеров. Собранные 250 тыс. рублей отправили на лечение Кати Быстровой из Армавира. В 2020 году она упала с 8-го этажа, и сейчас проходит реабилитацию в клинике (стоимость одного курса — 500 тыс. рублей). Чтобы помочь семье найти средства на продолжение лечения, фонд «Край добра» организовал сбор.

В пресс-службе «Девелопмент-Юг» поблагодарили всех гостей и участников аукциона и поздравили собственников квартир в Development-Plaza с покупкой.

Сейчас корпорация «Девелопмент-Юг» работает в 8 городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Батайск, Астрахань, Пермь, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург. Застройщик планирует добавить к списку несколько новых регионов в ближайшее время.

Аукционы Благотворительность Строительство

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