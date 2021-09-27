В Краснодаре прошел первый квартирный аукцион

«Девелопмент-Юг» продал шесть квартир и парковочное место на аукционе в Краснодаре

Аукцион по продаже квартир состоялся в жилом комплексе Development-Plaza от застройщика «Девелопмент-Юг». На торги выставили шесть эксклюзивных видовых квартир и одно машино-место, продали все лоты.

Мероприятие посетило более 200 человек: потенциальных покупателей, гостей, партнеров корпорации. На экскурсии по демо-этажу им рассказали про каждую представленную на аукционе квартиру.

«Нам нужна была квартира в лучшем ЖК Краснодара. Объектов такого класса в городе не много, мы искали квартиру с хорошим видом. Наша квартира находится на 15-м этаже, оттуда открывается действительно прекрасная панорама. Мы очень довольны покупкой», — поделились покупатели новой трехкомнатной евроквартиры Александр и Екатерина.

Также гости могли пополнить свои коллекции картинами с выставки современного искусства, представленной на аукционе.