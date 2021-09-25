В Краснодаре ночью избили журналиста

В ночь на 25 сентября в Краснодаре напали на журналиста и координатора партии «Яблоко» Артема Петухова

Происшествие случилось около 3:00 25 сентября на трассе в Краснодаре. Корреспондент «Avtozak LIVE», координатор партии «Яблоко» Артём Петухов ехал на автомобиле, который взял в каршеринг. В какой-то момент ему перегородила дорогу отечественная «десятка».

Петухов рассказал порталу Юга.ру, что из машины вышли четверо молодых людей и направились к его автомобилю. Они били кузов ногами и оставили серьёзные повреждения.

«Они смогли открыть дверь, что-то выкрикивали и били меня в это время в голову. Один из них в это время скрутил номера, чтобы мы не смогли найти владельца автомобиля», — рассказал Петухов.