Абоненты «Газпром межрегионгаз Краснодар» сокращают задолженность

Партнерский Краснодарский край

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За август абоненты выплатили 13 млн рублей задолженности

Просроченная дебиторская задолженность населения Краснодарского края за последний месяц сократилась почти на 13 млн рублей. 1 сентября она составила 515 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» связывает выплаты с опасениями абонентов лишиться газа накануне отопительного сезона. Неплательщиков ждет не только отключение газоснабжения: им могут грозить суд, визит приставов и принудительное взыскание задолженности. А значит, оплатить придется и газ, и пени, и судебные расходы.

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Несмотря на сокращение общей суммы долга, абонентов-должников становится все больше: сейчас в крае их около 182 тыс. «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует оперативно погасить задолженности и больше не допускать их.

Для удобства абонентов в компании работают дистанционные сервисы. Оплатить газ, просмотреть начисления, передать показания можно в разделе «Личный кабинет» на сайте. Абоненты также могут оплачивать газ с помощью банкоматов РОССИЯ, Сбербанк и др., интернет-сервисов Сбербанк Онлайн, QIWI Кошелек, PLAT.RU, Яндекс.Деньги, RAPIDA ONLINE, MOBI Деньги и Система АЗ, в офисах Почты России.

Газ Газпром Долги

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