В Заксобрании Краснодарского края прошло выездное заседание аграрного комитета Совета Федерации по госпрограмме развития АПК

23 сентября на выездном заседании аграрного комитета Совета Федерации в ЗСК обсудили реализацию госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса (АПК) в 2021 году и задачи на 2022 год. Заседание провел первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В нем приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, сенаторы, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков, депутаты регионального парламента, представители профильных министерств и ведомств, научных и общественных организаций. «Подобную встречу в Краснодарском крае Совет Федерации проводит впервые. И Кубань как никакой другой регион достойна быть площадкой для обсуждения АПК страны. Пандемия проверила нас на прочность, и я благодарю кубанских аграриев за то, что они выдержали испытания», — подчеркнул Яцкин.

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Также он отметил, что аграриям за последние годы удалось полностью обеспечить население базовыми продовольственными товарами и нарастить экспортный потенциал. Эту работу необходимо продолжать, и привлекать инвесторов к развитию сельского хозяйства. Кондратьев напомнил, что АПК Кубани развивается во многом благодаря федеральной поддержке: с 2016 по 2021 год край получил 52 млрд рублей на развитие отрасли. «Нашим аграриям удалось добиться рекордного урожая зерновых колосовых и зернобобовых — 12,4 млн тонн. Несмотря на сильные дожди, рассчитываем на общий урожай 15 млн тонн с кукурузой и рисом. Но наряду с рекордами и победами у края есть задачи и вопросы, которые требуют внимания сенаторов», — уточнил Кондратьев. Бурлачко рассказал сенаторам о принятых ЗСК аграрных законах, и озвучил результаты, подтверждающие их эффективность. Например, он остановился на развитии виноградарства и виноделия, в поддержку которых депутаты приняли нормативный акт в конце 2020 года.

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