На выездном заседании комитета Совета Федерации в Краснодарском крае обсудили развитие АПК
В Заксобрании Краснодарского края прошло выездное заседание аграрного комитета Совета Федерации по госпрограмме развития АПК
23 сентября на выездном заседании аграрного комитета Совета Федерации в ЗСК обсудили реализацию госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса (АПК) в 2021 году и задачи на 2022 год.
Заседание провел первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В нем приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, сенаторы, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков, депутаты регионального парламента, представители профильных министерств и ведомств, научных и общественных организаций.
«Подобную встречу в Краснодарском крае Совет Федерации проводит впервые. И Кубань как никакой другой регион достойна быть площадкой для обсуждения АПК страны. Пандемия проверила нас на прочность, и я благодарю кубанских аграриев за то, что они выдержали испытания», — подчеркнул Яцкин.
Также он отметил, что аграриям за последние годы удалось полностью обеспечить население базовыми продовольственными товарами и нарастить экспортный потенциал. Эту работу необходимо продолжать, и привлекать инвесторов к развитию сельского хозяйства.
Кондратьев напомнил, что АПК Кубани развивается во многом благодаря федеральной поддержке: с 2016 по 2021 год край получил 52 млрд рублей на развитие отрасли.
«Нашим аграриям удалось добиться рекордного урожая зерновых колосовых и зернобобовых — 12,4 млн тонн. Несмотря на сильные дожди, рассчитываем на общий урожай 15 млн тонн с кукурузой и рисом. Но наряду с рекордами и победами у края есть задачи и вопросы, которые требуют внимания сенаторов», — уточнил Кондратьев.
Бурлачко рассказал сенаторам о принятых ЗСК аграрных законах, и озвучил результаты, подтверждающие их эффективность. Например, он остановился на развитии виноградарства и виноделия, в поддержку которых депутаты приняли нормативный акт в конце 2020 года.
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«Для продвижения наших законодательных инициатив на федеральный уровень мы используем механизмы межпарламентского сотрудничества, в том числе по линии Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Одну из новых инициатив мы представим на конференции ЮРПА в Крыму уже в следующем месяце», — резюмировал Бурлачко.
С основными докладами выступили председатель аграрного комитета Алексей Майоров и статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Майоров выделил главные проблемы отрасли, требующие оперативного решения, а Лебедев подвел итог исполнения программы в целом и обозначил перспективы ее дальнейшей реализации.
На мероприятии наградили ученых-аграриев и работников АПК Краснодарского края. Яцкин вручил директору Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия Евгению Егорову благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Лучшие представители отрасли получили благодарности председателя аграрного комитета.