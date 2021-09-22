В Краснодаре для разгрузки трассы М-4 «Дон» хотят построить двухуровневую развязку

Верхний уровень новой развязки на М-4 соединит направление Краснодар — Ростов, а нижний — поселки Знаменский и Новознаменский

Напомним, неделю назад губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что жители поселков Знаменский и Новознаменский пожаловались ему на проблему пробок в восточной части Краснодара на трассе М-4 «Дон». Тогда губернатор поручил придумать, как разгрузить дорогу.

22 сентября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что в Краснодаре в районе поселка Новознаменского планируют построить двухуровневую развязку. Это должно помочь разгрузить трассу М-4 «Дон».

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко рассказал, что идею двухуровневой развязки предложили специалисты профильных министерств региона и Санкт-Петербургского института перспективного градостроительства. Нижний уровень должен соединить поселки Знаменский и Новознаменский. Верхний уровень будет предназначен для направления Краснодар — Ростов. Это позволит разделить потоки междугородних и внутригородских автомобилей.

Также планируют расширить проезжую часть шести полос и сделать дополнительные съезды.

Для реализации и финансирования проекта Губернатор Кондратьев направит обращение заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину.