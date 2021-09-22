В Краснодаре в День города покажут уникальную выставку «Маршруты ощущений»
В Краснодаре 24 сентября откроется мультимедийная выставка «Маршруты ощущений», приуроченная ко Дню города
Она станет частью масштабного культурного проекта «Выход в город». Организаторы ставят перед собой цель объединить искусство и современные технологии, чтобы рассказать жителям больше о Краснодаре.
Выставка будет включать в себя фотопроект о настоящем кубанской столицы, мультимедиа-арт — видеомэппинг на сцене концертного зала прямо на орган, саунд-арт из реальных городских звуков и специально созданную Михаилом Золотаревым коллекцию парфюмерии. Таким образом, посетителям покажут то, что наполняет Краснодар, — изображения, звуки, панорамы и запахи.
«Здесь никогда не было чего-то подобного. Эта выставка для Дня города и, конечно, она про Краснодар. Про то, какой он есть в настоящем времени и как современные художники меняют его будущее. Искусство опережает время. Образы современных художников на выставке становятся проекцией воображения на сегодняшний день», — рассказал Юга.ру организатор проекта Олег Сафронов.
По словам Сафронова, проект «Выход в город» только начинается выставкой «Маршруты ощущений». Далее он покинет залы и отправится в парки, скверы и улицы, будет адаптироваться под даты и события, трансформироваться под локации.
Выставка будет работать только три дня — с 24 по 26 сентября — в Муниципальном концертном зале по улице Красной, 122. Посещение экспозиции бесплатное, необходимо только оформить на сайте билет.
Как писали Юга.ру, 25 сентября в арт-пространстве Plague Space откроется коллективная экспозиция Garden of Dreams: A Portal Fantasy, на которой представят работы российских и иностранных художников. Посетители увидят печатаную графику больших размеров, скульптуры и арт-объекты. Также зрителей ждет перформанс.