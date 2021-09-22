В Краснодаре в День города покажут уникальную выставку «Маршруты ощущений»

Она станет частью масштабного культурного проекта «Выход в город». Организаторы ставят перед собой цель объединить искусство и современные технологии, чтобы рассказать жителям больше о Краснодаре.

Выставка будет включать в себя фотопроект о настоящем кубанской столицы, мультимедиа-арт — видеомэппинг на сцене концертного зала прямо на орган, саунд-арт из реальных городских звуков и специально созданную Михаилом Золотаревым коллекцию парфюмерии. Таким образом, посетителям покажут то, что наполняет Краснодар, — изображения, звуки, панорамы и запахи.

«Здесь никогда не было чего-то подобного. Эта выставка для Дня города и, конечно, она про Краснодар. Про то, какой он есть в настоящем времени и как современные художники меняют его будущее. Искусство опережает время. Образы современных художников на выставке становятся проекцией воображения на сегодняшний день», — рассказал Юга.ру организатор проекта Олег Сафронов.

По словам Сафронова, проект «Выход в город» только начинается выставкой «Маршруты ощущений». Далее он покинет залы и отправится в парки, скверы и улицы, будет адаптироваться под даты и события, трансформироваться под локации.

Выставка будет работать только три дня — с 24 по 26 сентября — в Муниципальном концертном зале по улице Красной, 122. Посещение экспозиции бесплатное, необходимо только оформить на сайте билет.