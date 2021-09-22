Экс-мэр Майкопа, который хранил боеприпасы, угрожал убить фермера и попался на мошенничестве, получил условный срок

Суд признал виновным бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова по трем уголовным делам и дал ему 2,5 года условно

Напомним, в конце марта против главы Майкопа Андрея Гетманова возбудили уголовное дело за вымогательство земли у фермера. Гетманов угрожал предпринимателю убийством за отказ от сделки. Чиновника заключили под стражу и сняли с должности.

Позже следователи завели еще одно уголовное дело в отношении Гетманова — о незаконной покупке и хранении боевых патронов. А в конце мая в деле экс-мэра нашли новые обстоятельства и возбудили третье дело — о крупном мошенничестве.