Бывшего замглавы Майкопа осудили на 12 лет за вымогательство взяток

В 2018 году заместитель главы Майкопа неоднократно вымогал деньги у местных компаний, с которыми у мэрии были заключены контракты по различным работам. Он грозился помешать своевременной приемке и оплате услуг в случае, если организации не передадут ему деньги. Таким образом, суммарно он получил от руководителей ООО более 400 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело по п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Суд признал бывшего чиновника виновным, назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишил права занимать должности представителя власти на 10 лет, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее 25 марта.

Накануне следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела против мэра Майкопа Андрея Гетманова. Он потребовал у местного предпринимтаеля поменяться землями и пригрозил убийством в случае отказа.