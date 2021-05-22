На экс-мэра Майкопа завели третье уголовное дело

Адыгея

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21 мая бывшему мэру Майкопа Андрею Гетманову, обвиняемому в вымогательстве и хранении оружия, предъявили третье обвинение

Как сообщали Юга.ру, в конце марта против Гетманова возбудили уголовное дело за вымогательство земли у фермера. Чиновника заключили под стражу до 23 мая и сняли с должности. Позже следователи завели еще одно уголовное дело в отношении Гетманова — о незаконной покупке и хранении боевых патронов.

21 мая сотрудники ФСБ РФ по Республике Адыгея нашли новые обстоятельства в деле бывшего мэра Майкопа. По собранным материалам СК возбудил дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).

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По версии следствия, в июле 2017 года Гетманов пытался обманом получить собственность аренды на три земельных участка в Майкопском районе стоимостью более 13 млн рублей. Для этого он убедил знакомого обменять их на якобы равноценный участок, который в действительности стоил 9 млн рублей. Но при оформлении документов чиновнику отказали в регистрации собственности на один из участков. 

Вымогательство Коррупция Майкоп Майкопский район Мошенничество Оружие Следственный комитет Суд Чиновники

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