На экс-мэра Майкопа завели третье уголовное дело

Как сообщали Юга.ру, в конце марта против Гетманова возбудили уголовное дело за вымогательство земли у фермера. Чиновника заключили под стражу до 23 мая и сняли с должности. Позже следователи завели еще одно уголовное дело в отношении Гетманова — о незаконной покупке и хранении боевых патронов.



21 мая сотрудники ФСБ РФ по Республике Адыгея нашли новые обстоятельства в деле бывшего мэра Майкопа. По собранным материалам СК возбудил дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).