На Кубани из-за непогоды закрыли трассу Джубга — Сочи. Там начался шторм

21 сентября в Сочи ухудшилась погода: город затопило, а на трассу А-147 упало дерево, из-за чего водители встали в пробку

Юга.ру писали, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней — затопило Анапу, Новороссийск, Геленджик и Краснодар.

Стихия добралась и до Сочи. 21 сентября на дороге А-147 Джубга — Сочи на спуске к микрорайону Дагомыс упало дерево на проезжую часть. Из-за происшествия автомобилисты встали в пробку, а с 16:00 движение по трассе закрыли.

На месте работают пять дорожных рабочих — они пилят дерево, чтобы убрать его. Пострадавших людей и машин нет, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».