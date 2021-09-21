На Кубани из-за непогоды закрыли трассу Джубга — Сочи. Там начался шторм
21 сентября в Сочи ухудшилась погода: город затопило, а на трассу А-147 упало дерево, из-за чего водители встали в пробку
Юга.ру писали, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней — затопило Анапу, Новороссийск, Геленджик и Краснодар.
Стихия добралась и до Сочи. 21 сентября на дороге А-147 Джубга — Сочи на спуске к микрорайону Дагомыс упало дерево на проезжую часть. Из-за происшествия автомобилисты встали в пробку, а с 16:00 движение по трассе закрыли.
На месте работают пять дорожных рабочих — они пилят дерево, чтобы убрать его. Пострадавших людей и машин нет, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».
На видео сочинцев видно, что погода только ухудшается. В Сочи идут сильные дожди и гроза. Местные жители шутят, что город превратился в Венецию.
Но есть и добрые новости — парень помог пожилой женщине и перенес ее через лужу.
В администрации Сочи сообщили, что по прогнозам синоптиков в ночь на 22 сентября и утром будут ливневые дожди и гроза. Спасатели просят жителей и гостей курорта не купаться в море.