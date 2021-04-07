«Честно скажу, мне не стыдно». Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Глава Краснодара Евгений Первышов 7 апреля рассказал журналистам о планах в Госдуме и оценил свою работу в должности мэра

Евгений Первышов руководит Краснодаром с 2016 года. Зимой прошлого года мэр опроверг слухи, что собирается баллотироваться в Госдуму. В конце марта он передумал, объяснив свое решение желанием помогать городу на федеральном уровне.

7 апреля глава Краснодара провел брифинг с представителями СМИ. На мероприятии присутствовал журналист портала Юга.ру. Текстовую онлайн-трансляцию брифинга можно прочитать здесь.

Читайте также:

На брифинге Евгений Первышов рассказал журналистам, что когда он стал мэром, была «предбанкротная» ситуация, а сейчас экономика стала стабильной.

Чиновник объяснил, что передумал и решил пойти в Госдуму, потому что «многое произошло». Планы баллотироваться у него возникли недавно. Избираться он будет по одномандатному округу, а не по партийному списку и уже собирает документы.

«Сейчас на федеральной арене решением проблем края у нас занимается один только губернатор. У меня есть желание и некоторый опыт того, как получать финансирование из центра. Заниматься планирую не только городом, скажу прямо», — рассказал Первышов.

Читайте также:

На федеральном уровне нынешний глава Краснодара хочется заняться решением проблем с водоснабжением Новороссийска, очисткой воды, сбрасываемой в Кубань, а также ускорить строительство трамвая на ГМР и Восточно-Кругликовской.

Во время мероприятия Первышов дал оценку своей работе на посту главы Краснодара.

«Честно скажу, мне не стыдно за свою работу. Я гуляю спокойно с детьми, не прячу глаза», — отметил чиновник.

По словам Первышова, будучи депутатом Госдумы, он не оставит ни один свой проект, который начал реализовывать в городе.

Госдума РФ Евгений Первышов Краснодар Чиновники

Новости

Присяжные оправдали жителя Кубани, который обвинялся в убийстве человека металлическим костылем
«Честно скажу, мне не стыдно». Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара
В Краснодаре под деревом нашли боеприпас
Глава Мостовского городского поселения досрочно ушел в отставку. Он занимал эту должность 15 лет
Первая встреча мэра Краснодара с журналистами после оглашения его планов баллотироваться в Госдуму. Онлайн-трансляция
В Новороссийске на три дня ограничили подачу холодной воды

Лента новостей

Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
Сегодня, 08:01
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
И при чем здесь Краснодар
«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Вчера, 08:01
«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Константин Трудик объясняет, почему все останутся в выигрыше, если сделать исторические кварталы пешеходными
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете

Реклама на портале