Глава Краснодара Евгений Первышов 7 апреля рассказал журналистам о планах в Госдуме и оценил свою работу в должности мэра

Евгений Первышов руководит Краснодаром с 2016 года. Зимой прошлого года мэр опроверг слухи, что собирается баллотироваться в Госдуму. В конце марта он передумал , объяснив свое решение желанием помогать городу на федеральном уровне.

7 апреля глава Краснодара провел брифинг с представителями СМИ. На мероприятии присутствовал журналист портала Юга.ру. Текстовую онлайн-трансляцию брифинга можно прочитать здесь.

На брифинге Евгений Первышов рассказал журналистам, что когда он стал мэром, была «предбанкротная» ситуация, а сейчас экономика стала стабильной.

Чиновник объяснил, что передумал и решил пойти в Госдуму, потому что «многое произошло». Планы баллотироваться у него возникли недавно. Избираться он будет по одномандатному округу, а не по партийному списку и уже собирает документы.

«Сейчас на федеральной арене решением проблем края у нас занимается один только губернатор. У меня есть желание и некоторый опыт того, как получать финансирование из центра. Заниматься планирую не только городом, скажу прямо», — рассказал Первышов.

На федеральном уровне нынешний глава Краснодара хочется заняться решением проблем с водоснабжением Новороссийска, очисткой воды, сбрасываемой в Кубань, а также ускорить строительство трамвая на ГМР и Восточно-Кругликовской.

Во время мероприятия Первышов дал оценку своей работе на посту главы Краснодара.

«Честно скажу, мне не стыдно за свою работу. Я гуляю спокойно с детьми, не прячу глаза», — отметил чиновник.

По словам Первышова, будучи депутатом Госдумы, он не оставит ни один свой проект, который начал реализовывать в городе.