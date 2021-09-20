На Ростовской АЭС начали плановый ремонт энергоблока № 1

18 сентября энергоблок № 1 Ростовской АЭС отключили от сети и вывели в ремонт

В него войдет ремонт реакторной установки (с полной выгрузкой топлива), основного оборудования реакторного отделения и всех трех систем безопасности. Также в турбинном отделении проведут капитальный ремонт турбоагрегата и основного оборудования.

«На ППР мы запланировали большой объем работ по модернизации энергоблока № 1. В частности, специалисты модернизируют информационно-вычислительную систему блока и заменят трубопроводы систем безопасности», — рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В пресс-службе станции подчеркнули, что цель регулярных ППР на любых российских АЭС — поддержание стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной выработки электроэнергии.

18 сентября на Ростовской АЭС включили в сеть энергоблок № 2 после капитального ППР. Сейчас энергоблоки № 2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности.

Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи российских объектов атомной отрасли представлена на сайте russianatom.ru.