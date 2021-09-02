Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 267 млн кВт·ч

Партнерский Ростовская область

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Ростовская АЭС выработала на 267 млн кВт·ч электроэнергии больше, чем в прошлом году

Ростовская АЭС с начала года выработала 21,201 млрд кВт·ч электроэнергии для предприятий и населения юга России. Это на 267 млн кВт·ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«План с начала года выполнен на 104%, план августа — на 106,8%. Благодаря произведенной в этом году энергии удалось сохранить 2 млрд куб. метров природного газа, или более 10 тыс. тонн угля. Это предотвратило попадание в атмосферу 11 млн тонн парниковых газов от сгорания органического топлива», — рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

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План выработки энергии на 2021 год для Ростовской АЭС составляет 30,063 млрд кВт·ч (установлен ФАС России).

Как отметили в пресс-службе станции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет: энергоблоки № 1, 3 и 4 работают в штатном режиме; энергоблок № 2 со 2 августа находится на планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи российских объектов атомной отрасли представлена на сайте russianatom.ru.

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