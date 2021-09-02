Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 267 млн кВт·ч

Ростовская АЭС выработала на 267 млн кВт·ч электроэнергии больше, чем в прошлом году

Ростовская АЭС с начала года выработала 21,201 млрд кВт·ч электроэнергии для предприятий и населения юга России. Это на 267 млн кВт·ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«План с начала года выполнен на 104%, план августа — на 106,8%. Благодаря произведенной в этом году энергии удалось сохранить 2 млрд куб. метров природного газа, или более 10 тыс. тонн угля. Это предотвратило попадание в атмосферу 11 млн тонн парниковых газов от сгорания органического топлива», — рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.