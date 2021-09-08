Ученые из ЮФУ измерили радиационный фон в районе Ростовской АЭС

3–5 сентября на территории Ростовской АЭС прошел ежегодный экотур с участием ученых, преподавателей и студентов Южного федерального университета. Ученые взяли более 500 проб почвы и растительности, произвели около 1 тыс. замеров радиационного фона.

Научный руководитель экспедиции — заведующая лабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцент кафедры технической физики ЮФУ Елена Бураева. Ее команда много лет наблюдает за экологической обстановкой вблизи Ростовской АЭС. Результаты исследований подтверждают, что количество радионуклидов в почве, а также радиационный фон постоянно остаются на уровне природных значений.