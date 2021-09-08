Ученые из ЮФУ измерили радиационный фон в районе Ростовской АЭС

Партнерский Краснодарский край

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Ежегодная экологическая экспедиция подтвердила нулевой уровень радиационного фона на территории Ростовской АЭС

3–5 сентября на территории Ростовской АЭС прошел ежегодный экотур с участием ученых, преподавателей и студентов Южного федерального университета. Ученые взяли более 500 проб почвы и растительности, произвели около 1 тыс. замеров радиационного фона.

Научный руководитель экспедиции — заведующая лабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцент кафедры технической физики ЮФУ Елена Бураева. Ее команда много лет наблюдает за экологической обстановкой вблизи Ростовской АЭС. Результаты исследований подтверждают, что количество радионуклидов в почве, а также радиационный фон постоянно остаются на уровне природных значений.

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«Более 20 лет назад, еще до открытия Ростовской АЭС, мы зафиксировали «нулевой фон». Сейчас мы уверены, что станция не воздействует на экосистему. Радиационный фон остается на допустимом уровне от 0,1 до 0,14 мкЗв/ч», — рассказала Бураева.

Результаты работы экологической экспедиции станут основой для курсовых и дипломных работ, научных докладов и публикаций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи российских объектов атомной отрасли появляется на сайте russianatom.ru.

Напомним, в 2020 году Ростовская АЭС потратила 660,7 млн рублей на экомероприятия.

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