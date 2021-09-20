ЛСП удалит «Номера» со всех площадок, а TikTok при поиске трека выдает номер телефона доверия
О решении удалить трек со всех музыкальных площадок сообщил менеджер группы Дмитрий Магадов
О том, что группа ЛСП удалит трек «Номера» со всех площадок 19 сентября сообщил в твиттере менеджер группы Дмитрий Магатов. Он не стал объяснять причину, а прикрепил ссылку на статью про эффект Вертера.
По данным источника TJ, группа приняла решение об удалении трека самостоятельно. Собеседник издания рассказал, что представители музыканта учитывали быстрое распространение новостей о самоубийствах под этот трек и исходили из желания снизить количество трагических случаев. Удалять песню начнут 20 сентября.
На данный момент трек «Номера» занимает первое место по прослушиванию песен группы в Spotify, Apple music и «Яндекс.Музыке». А приложение TikTok при поиске трека выдает номер телефона доверия.
Напомним, ранее под этот трек покончил с жизнью подросток из Краснодара. Парень совершил это в прямом эфире инстаграма.