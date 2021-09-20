Подросток из Краснодара покончил с собой под песню ЛСП

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ночь на 19 сентября молодой человек ушел из жизни в прямом эфире инстаграма

О трагедии стало известно из соцсетей. Видео произошедшего опубликовали в телеграм-канале «ЧП Краснодара». На кадрах ролика молодой человек сидит на перилах общего балкона многоэтажки, в это время на заднем плане играл трек ЛСП «Номера». Все происходящее парень транслировал в прямом эфире инстаграма.

На своей странице во «ВКонтакте» молодой человек 18 сентября в 22:04 разместил прощальный пост. Он написал, что выбрал не те испытания и извинился за неоправданные ожидания. В статусе молодого человека стоит строчка из этой же песни.

Ранее парень размещал на своей странице посты с неоднозначным содержанием. Он писал, что ему очень плохо, а 20 июня добавил пост «-1».

В СУ СКР по Краснодарскому краю начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Краснодар смерть

Новости

ЛСП удалит «Номера» со всех площадок, а TikTok при поиске трека выдает номер телефона доверия
Подросток из Краснодара покончил с собой под песню ЛСП
В Краснодаре высадят 200 тыс. цветов
В Краснодаре открыли движение по улице Черкасской, но не для всех
В Краснодаре неделя начнется с хорошей погоды, а по краю пройдут дожди
На трассе Краснодар — Кропоткин произошло ДТП. Есть пострадавшие

Лента новостей

Реклама на портале