Герои сериала от Netflix «оказались» в Краснодаре
Местный паблик перенес персонажей сериала «Сексуальное просвещение» в Краснодар
17 сентября в инстаграм-аккаунте «Огонь» выложили коллажи, на которых герои сериала «Сексуальное просвещение» оказались в Краснодаре. На фотографии с достопримечательностями города добавили персонажей сериала.
«Сексуальное просвещение» — британский комедийно-драматический сериал производства Netflix о проблемах учащихся средней школы английского городка Мурдэйл. Все начинается с того, что главный герой Отис Милберн помогает школьному хулигану с сексуальными проблемами. Новенькая Мэйв Уайли видит в этом потенциал для бизнеса. Парень и девушка становятся бизнес-партнерами — Отис дает школьникам консультации за деньги, а Мэйв выполняет роль менеджера.
На первом кадре изображены главные герои сериала — Мэйв Уайли и Отис Милберн уютно устроились на бортике фонтана в сквере имени Жукова. Наверное, Мэйв рассказывает, как можно улучшить бизнес. Или же подшучивает над Отисом.
На втором кадре Лили Иглхарт и Ола Ньюман гуляют вечером в центре Краснодара и любуются круглыми иллюминациями на улице Красной. Юга.ру писали, что недавно светящиеся круги снова включили.
На третьем кадре на остановке рядом с КубГУ грустит компания подростков из сериала. Наверное, из-за пробок не могут дождаться нужного автобуса.
На четвертом кадре один из самых ярких и харизматичных персонажей сериала Эрик Эфьонг ждет кого-то у арки «Чистяковской рощи».
На финальном кадре представлена мама Отиса — Джин Милбёрн. Она осуждающе стоит с бокалом вина во дворике бара «Аполло» и Holy Place.