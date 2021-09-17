Герои сериала от Netflix «оказались» в Краснодаре

17 сентября в инстаграм-аккаунте «Огонь» выложили коллажи, на которых герои сериала «Сексуальное просвещение» оказались в Краснодаре. На фотографии с достопримечательностями города добавили персонажей сериала.

«Сексуальное просвещение» — британский комедийно-драматический сериал производства Netflix о проблемах учащихся средней школы английского городка Мурдэйл. Все начинается с того, что главный герой Отис Милберн помогает школьному хулигану с сексуальными проблемами. Новенькая Мэйв Уайли видит в этом потенциал для бизнеса. Парень и девушка становятся бизнес-партнерами — Отис дает школьникам консультации за деньги, а Мэйв выполняет роль менеджера.

На первом кадре изображены главные герои сериала — Мэйв Уайли и Отис Милберн уютно устроились на бортике фонтана в сквере имени Жукова. Наверное, Мэйв рассказывает, как можно улучшить бизнес. Или же подшучивает над Отисом.