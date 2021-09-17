Герои сериала от Netflix «оказались» в Краснодаре

Краснодарский край

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Местный паблик перенес персонажей сериала «Сексуальное просвещение» в Краснодар

17 сентября в инстаграм-аккаунте «Огонь» выложили коллажи, на которых герои сериала «Сексуальное просвещение» оказались в Краснодаре. На фотографии с достопримечательностями города добавили персонажей сериала. 

«Сексуальное просвещение» — британский комедийно-драматический сериал производства Netflix о проблемах учащихся средней школы английского городка Мурдэйл. Все начинается с того, что главный герой Отис Милберн помогает школьному хулигану с сексуальными проблемами. Новенькая Мэйв Уайли видит в этом потенциал для бизнеса. Парень и девушка становятся бизнес-партнерами — Отис дает школьникам консультации за деньги, а Мэйв выполняет роль менеджера. 

На первом кадре изображены главные герои сериала — Мэйв Уайли и Отис Милберн уютно устроились на бортике фонтана в сквере имени Жукова. Наверное, Мэйв рассказывает, как можно улучшить бизнес. Или же подшучивает над Отисом.

На втором кадре Лили Иглхарт и Ола Ньюман гуляют вечером в центре Краснодара и любуются круглыми иллюминациями на улице Красной. Юга.ру писали, что недавно светящиеся круги снова включили.

На третьем кадре на остановке рядом с КубГУ грустит компания подростков из сериала. Наверное, из-за пробок не могут дождаться нужного автобуса.

На четвертом кадре один из самых ярких и харизматичных персонажей сериала Эрик Эфьонг ждет кого-то у арки «Чистяковской рощи». 

На финальном кадре представлена мама Отиса — Джин Милбёрн. Она осуждающе стоит с бокалом вина во дворике бара «Аполло» и Holy Place. 

Сегодня полностью вышел третий сезон сериала. Посмотреть его можно на Netflix

Юга.ру писали, что в августе онлайн-кинотеатр сделал коллаж с героями сериалов на курортах Кубани.

Интернет Краснодар

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