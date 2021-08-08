Netflix сделал коллаж с героями сериалов на курортах Кубани

7 августа в соцсетях онлайн-кинотеатра Netflix опубликовали шуточный пост о курортах Краснодарского края

Накануне в инстаграме Netflix Russia появился пост с подписью «Если есть на свете рай, это Краснодарский край!». На фотографии с курортов Кубани вклеили персонажей нескольких сериалов.

Так, на первом кадре с каменистым пляжем и знаком «Купание запрещено» изображен второстепенный персонаж сериала «Очень странные дела» Билли Харгроув.