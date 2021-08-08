Netflix сделал коллаж с героями сериалов на курортах Кубани
7 августа в соцсетях онлайн-кинотеатра Netflix опубликовали шуточный пост о курортах Краснодарского края
Накануне в инстаграме Netflix Russia появился пост с подписью «Если есть на свете рай, это Краснодарский край!». На фотографии с курортов Кубани вклеили персонажей нескольких сериалов.
Так, на первом кадре с каменистым пляжем и знаком «Купание запрещено» изображен второстепенный персонаж сериала «Очень странные дела» Билли Харгроув.
На второй картинке продает чурчхелу и специи с фирменным недружелюбным взглядом Мэйв Уайли из сериала «Сексуальное просвещение». Это 17-летняя ученица школы из английского городка Мурдэйл, которая предложила главному герою Отису Милбёрну за деньги консультировать одноклассников по интимным вопросам.
На третьей фотографии представлена Лукреция «Лу» Монтесинос Хендрих из сериала «Элита», который рассказывает о жизни трех подростков, получивших стипендию для обучения в престижной школе «Лас-Энсинас» в Испании. Лу отдыхает на пляже Хосты с бокалом коктейля. Мимо несется поезд.
Последний кадр самый трагичный, на наш взгляд. Дастин Хендерсон — один из главных персонажей в сериале «Очень странные дела» — показывает пальцем на ларек с мороженым. Роллет закрыт, на нем вывеска «Буду через 15 минут».