Работники ТНПЗ провели субботник на берегу реки Туапсе

Партнерский Краснодарский край

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Сотрудники Туапсинского нефтеперерабатывающего завода вышли на субботник возле мест гнездования белой цапли

В сентябре сотрудники Туапсинского НПЗ (дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть») провели экоакцию на берегу реки Туапсе, впадающей в Черное море. На субботнике они собрали несколько десятков мешков нанесенного водой и ветром мусора.

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Как отметили в пресс-службе завода, одна из целей уборки — обеспечить комфортную среду обитания для птиц: здесь, несмотря на близость к людям, производству и автомобильному мосту, гнездятся белые цапли. Сами участники субботника рассказали, что для города Туапсе река с тем же названием имеет огромное значение. Кроме того, они напомнили о важности вопроса экологии в курортных городах.

«Недавно мы наводили порядок в лесу недалеко от села Агой. Там убирали следы «дикого отдыха» туристов, сухие ветки и деревья. У нас есть возможность подать отличный пример другим жителям Кубани. Кто, если не мы, позаботится о будущем?» — поделилась молодая специалистка ТНПЗ.

Сотрудники предприятия не только участвуют в субботниках, но и зарыбляют водоемы Краснодарского края: недавно при поддержке ТНПЗ в реку Мзымта выпустили более 6 тыс. мальков черноморского лосося. Еще нефтяники проводят уроки об охране окружающей среды для школьников.

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«В этом году мы проводили урок для учеников Роснефть-класса, где объясняли ребятам, как правильно обращаться с отходами, как грамотно их сортировать. И почему важно не оставаться равнодушным к месту, в котором ты живешь и работаешь», — пояснил начальник отдела охраны окружающей среды ТНПЗ Николай Варанкин.

Варанкин рассказал, что для защиты природы на предприятии установлено самое современное оборудование, завод ведет тщательный мониторинг состояния окружающей среды.

Нефть Субботник Туапсинский район Экология

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