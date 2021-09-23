Работники ТНПЗ провели субботник на берегу реки Туапсе

В сентябре сотрудники Туапсинского НПЗ (дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть») провели экоакцию на берегу реки Туапсе, впадающей в Черное море. На субботнике они собрали несколько десятков мешков нанесенного водой и ветром мусора.

Как отметили в пресс-службе завода, одна из целей уборки — обеспечить комфортную среду обитания для птиц: здесь, несмотря на близость к людям, производству и автомобильному мосту, гнездятся белые цапли. Сами участники субботника рассказали, что для города Туапсе река с тем же названием имеет огромное значение. Кроме того, они напомнили о важности вопроса экологии в курортных городах.

«Недавно мы наводили порядок в лесу недалеко от села Агой. Там убирали следы «дикого отдыха» туристов, сухие ветки и деревья. У нас есть возможность подать отличный пример другим жителям Кубани. Кто, если не мы, позаботится о будущем?» — поделилась молодая специалистка ТНПЗ.

Сотрудники предприятия не только участвуют в субботниках, но и зарыбляют водоемы Краснодарского края: недавно при поддержке ТНПЗ в реку Мзымта выпустили более 6 тыс. мальков черноморского лосося. Еще нефтяники проводят уроки об охране окружающей среды для школьников.