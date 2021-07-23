Туапсинский нефтеперерабатывающий завод принял студентов на летнюю практику
На НПЗ в Туапсе производственную практику проходят студенты из разных городов России
Ежегодно НПЗ в Туапсе принимает на практику будущих специалистов в рамках корпоративной программы «Школа-Вуз-Предприятие». Молодые люди приезжают из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара и других городов России. В этом году осваивать профессию уже начали 35 студентов.
Дла практикантов-нефтяников устроили экскурсию по заводу.
«Установка первичной переработки нефти ТНПЗ по показателям опережает аналогичное оборудование в России и является третьей в мире по производительности», — поделился ведущий инженер цеха по межцеховым коммуникациям ТНПЗ Зияв Мустафаев.
Об истории завода практиканты узнали от экс-директора предприятия Юрия Липерта. Он пожелал студентам продолжить лучшие традиции компании и внести свою лепту в развитие отрасли.
«Ребята закрепляются за наставниками. Опытные работники с колоссальным опытом, знаниями профессии и предприятия рассказывают о работе. За последние годы мы обучили 300 человек, многие после выпуска стали частью нашего коллектива», — пояснила начальник отдела развития персонала ТНПЗ Мария Соболева.
Студенты признались, что за практику приобрели не меньше знаний и навыков, чем за год учебы в университете: осваивать профессию важно с опытом работы на современном заводе.
«Я рада увидеть вживую то, что мы изучали в университете: как выглядят установки, как происходит переработка сырья. На картинках в учебнике все по-другому, а оборудование в университете не такое современное. Ценно и общение с работниками: специалисты завода рассказывают, где учились, как повышали квалификацию. Меня приятно поразила строгость техники безопасности и ответственность сотрудников при ее соблюдении», — рассказала об опыте первой практики третьекурсница РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Татьяна Алехина. Она занималась в заводском цехе отгрузки и хранения сжиженного углеродного газа.