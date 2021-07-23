Туапсинский нефтеперерабатывающий завод принял студентов на летнюю практику

На НПЗ в Туапсе производственную практику проходят студенты из разных городов России

Ежегодно НПЗ в Туапсе принимает на практику будущих специалистов в рамках корпоративной программы «Школа-Вуз-Предприятие». Молодые люди приезжают из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара и других городов России. В этом году осваивать профессию уже начали 35 студентов. Дла практикантов-нефтяников устроили экскурсию по заводу. «Установка первичной переработки нефти ТНПЗ по показателям опережает аналогичное оборудование в России и является третьей в мире по производительности», — поделился ведущий инженер цеха по межцеховым коммуникациям ТНПЗ Зияв Мустафаев.

Об истории завода практиканты узнали от экс-директора предприятия Юрия Липерта. Он пожелал студентам продолжить лучшие традиции компании и внести свою лепту в развитие отрасли. «Ребята закрепляются за наставниками. Опытные работники с колоссальным опытом, знаниями профессии и предприятия рассказывают о работе. За последние годы мы обучили 300 человек, многие после выпуска стали частью нашего коллектива», — пояснила начальник отдела развития персонала ТНПЗ Мария Соболева.

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