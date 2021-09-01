Сотрудники Туапсинского НПЗ помогли воспитанникам детского дома

Работники Туапсинского НПЗ подарили выпускникам Ахтырского детского дома посылку с важными предметами для начала самостоятельной жизни

В этом году стены Ахтырского детского дома покинут десять воспитанников. Сотрудники Туапсинского НПЗ собрали важные бытовые предметы и подарили выпускникам, чтобы ребятам было проще начать самостоятельную жизнь.

Руководитель сектора социальных программ предприятия Яна Заверач рассказала, что работники не первый год навещают воспитанников Ахтырского детского дома. Пандемия внесла изменения в эти встречи, но не помешала сотрудникам собрать посылку для выпускников.

«Надеемся, у нас получилось оказать им такую важную поддержку и теперь они смогут уверенней вступить во взрослую жизнь», — сказала Яна Заверач.