Анапа стала одним из первых городов Кубани, где догазифицировали дома

В Анапе 16 сентября подвели газ к нескольким домам по президентской программе

Одной из первых такую заявку подала семья Отт из анапского села Супсех, и к их дому газ протянули бесплатно. 16 сентября глава семьи Андрей Иванович вместе с вице-губернатором края Александром Трембицкиим, мэром Анапы Василием Швецом и гендиректором «Газпром газораспределение Краснодар» Алексеем Рудневым повернули вентиль и зажгли газовую конфорку в доме семьи Отт.

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил провести догазификацию домовладений. Это значит, что люди могут подать заявку, и им бесплатно проведут газ от газопровода до границы участка дома.

Трембицкий отметил, что до конца 2021 года в крае планируют догазифицировать около 3 тыс. домов.

«Символично, что начинаем с курортного города. Первый пуск — это начало огромной работы. Предстоит догазифицировать еще порядка 200 тыс. домов. Это позволит нам ускорить газификацию Краснодарского края и до конца 2022 года довести показатель до 90%», — добавил вице-губернатор.

Сейчас уровень газификации в регионе превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%.

Васили Швец сказал, что жители Анапы уже подали порядка 1200 заявок на догазификацию, а всего, по подсчетам администрации, в программу могут попасть не менее 15 тыс. домовладений.

Также газ по президентской программе сегодня пришел в дома жителей хутора Усатова Балка и станицы Анапской.