В Сочи задержали координатора штаба наблюдателей. Полиция и ФСБ ничего не комментируют

Накануне выборов в Сочи задержали координатора штаба наблюдателей Наталью Брусову. Её дом обыскивала полиция

Наталья Брусова — координатор наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму от штаба партии «Яблоко». О её задержании 16 сентября стало известно из телеграм-канала депутата Ейского районного совета и кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Александра Коровайного. Он написал, что Брусову задержали в 8 утра. Также о задержании координатора сообщила в своем телеграме глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.

Порталу 93.RU информацию об обысках подтвердил сочинский правозащитник Семен Симонов. Он сказал, что утром она сообщила об обысках и перестала выходить на связь. Никто из её коллег ничего не знает. Симонов добавил, что позже появилась информация, что Брусову скорее всего увезли в отдел полиции Центрального РУВД: «Это значит, что обыск окончен, и сейчас, вероятно, ее допрашивают. Также она успела сообщить, что изъяты листовки и лекции, связанные с подготовкой наблюдателей на выборы».

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