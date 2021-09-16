В Сочи задержали координатора штаба наблюдателей. Полиция и ФСБ ничего не комментируют
Накануне выборов в Сочи задержали координатора штаба наблюдателей Наталью Брусову. Её дом обыскивала полиция
Наталья Брусова — координатор наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму от штаба партии «Яблоко». О её задержании 16 сентября стало известно из телеграм-канала депутата Ейского районного совета и кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Александра Коровайного. Он написал, что Брусову задержали в 8 утра.
Также о задержании координатора сообщила в своем телеграме глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.
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Порталу 93.RU информацию об обысках подтвердил сочинский правозащитник Семен Симонов. Он сказал, что утром она сообщила об обысках и перестала выходить на связь. Никто из её коллег ничего не знает.
Симонов добавил, что позже появилась информация, что Брусову скорее всего увезли в отдел полиции Центрального РУВД:
«Это значит, что обыск окончен, и сейчас, вероятно, ее допрашивают. Также она успела сообщить, что изъяты листовки и лекции, связанные с подготовкой наблюдателей на выборы».
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Позднее в телеграм-канале «Avtozak live» написали, что на Брусову возбудили два уголовных дела по статьям о подделке документов и внесении недостоверных сведений в официальный реестр. Следствие считает, что координатор продавала поддельные сертификаты о вакцинации. Её задержали на 48 часов.
Портал Юга.ру обратился за комментарием об обвинении в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Оттуда журналиста перенаправили в ФСБ. В ФСБ ответили, что комментариев нет.