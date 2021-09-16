Почему перекрыли центр Краснодара и что за мероприятия там проводились? Объясняем

Из-за этого с 6:00 и до окончания праздника закрыт проезд по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Торжественное мероприятие прошло в Музыкальном театре Краснодара. Там устроили выставку, посвященную достижениям и перспективам развития экономических зон региона. Кроме того, выдающимся кубанцам вручили награды, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Днем в социальных сетях появились сообщения о том, что улицу Красную и Орджоникидзе перекрыли и по другой причине. По рассказу одного из местных жителей, на Орджоникидзе работала служба разминирования, машины пускали только со стороны Коммунаров, а парковку запретили. По улице Горького встали трамваи из-за того, что машины объезжали перекрытый участок по рельсам.

Позже появилось видео с похоронной процессии на улице Красной с участием военных, казаков и автомобилей. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, мероприятие было посвящено памяти генерала армии Виктора Казанцева, который скончался 14 сентября от тяжелой болезни.

Панихиду и прощание с Виктором Казанцевым провели в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Генерала похоронили на Всесвятском кладбище Краснодара.

Память Казанцева почтил и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он рассказал, что сейчас в Динском районе строится центр военно-патриотического воспитания молодежи — парк «Патриот» , а Казанцев лично принимал участие в разработке этого проекта. Губернатор предложил назвать центр в честь генерала.

Кто такой Виктор Казанцев

Казанцев родился в 1946 году в селе Коханово Витебской области. Учился в Свердловском суворовском военном училище, с 1963 года служил в советских войсках. Окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве и Военную академию Генерального штаба ВС СССР имени Ворошилова.

Был первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО). В июле 1997 стал командующим войсками СКВО и параллельно являлся командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе.

Казанцев руководил борьбой с боевиками в Чечне. В 1999 году президент Борис Ельцин присвоил ему звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований». Год спустя Казанцеву присвоили звание генерала.



В 2000 году Казанцева уволили в запас и назначили полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, но четыре года спустя освободили от должности. С 2015 года Казанцев был главным инспектором группы инспекторов Объединенного стратегического командования Южного военного округа.