Под Краснодаром 145 гектаров выделили под строительство военного парка «Патриот»

В Краснодарском крае появится филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот»

Первый такой парк Минобороны открыло в 2015 году в Подмосковье. В конце 2018 года стало известно, что его филиал появится на Кубани.

Власти региона определили под парк земельный участок в Динском районе площадью 145 гектаров. А на совещании 25 февраля в краевой администрации предварительно одобрили эскизный проект «Патриота», включающий 29 объектов.

«Знаковыми объектами центра "Патриот" станут взлетно-посадочная полоса на 950 метров, комплекс воздушно-десантной подготовки, трасса мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полоса препятствий и скалодром, ипподром, стадион, многофункциональная площадка для игровых видов спорта, выставочная площадь военной техники», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что «Патриот» станет «местом притяжения для молодежи» и «будет способствовать военно-патриотическому воспитанию будущих защитников Родины».

Все проектно-изыскательские работы по проекту планируется выполнить до конца года, до 1 мая предполагается внести изменения в генплан территории.

Московский «Патриот» занимает 5 тыс. гектаров. Там есть огневой центр, музеи, храм, центр военно-тактических игр, конно-спортивный комплекс, комплекс «Партизанская деревня» и т. д. По данным «Коммерсанта», на его создание Минобороны потратило 20 млрд рублей. В 2016 году было объявлено о создании филиалов парка в Севастополе и Кронштадте.