В Краснодаре застройщика, который украл у дольщиков 250 млн рублей, приговорили к 3 годам колонии. В тюрьме он не проведет ни дня

Краснодарский край

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В Краснодаре на 3 года 8 месяцев осудили застройщика, который украл 250 млн рублей и отпустили его из зала суда

Напомним, в 2014 году 38-летний местный житель Алексей Кучаев создал строительную фирму ООО «АрмадаГрад». Он открыл отдел продаж квартир многоэтажного жилого комплекса на улице Российской, 257/7 — ЖК «Большая Российская».

С 2015 по 2016 год Кучаев привлек деньги 164 дольщиков. Квартиры обещали передать людям до третьего квартала 2017 года, но дома так и не достроили. Ущерб составил более 250 млн рублей.

На мужчину завели дело по п. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и передали материалы в Прикубанский суд Краснодара.

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15 сентября стало известно, что Кучаева осудили по п. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственникам имущества путем обмана или злоупотреблением доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Суд назначил ему 3 года и 8 месяцев в колонии общего поселения, но его отпустили из зала суда. В срок зачли время нахождения подсудимого под стражей.

Юга.ру неоднократно писали про обманутых дольщиков. В августе делом краснодарских дольщиков ЖК «На Магистральной» заинтересовался глава Следкома РФ. Там обманутыми оказались 600 человек. А в сентябре в МВД сообщили, что под суд пойдут застройщики, которые обманули жителей Краснодара и Горячего Ключа на 345 млн рублей.

Краснодар Обманутые дольщики Суд

Новости

В Краснодаре застройщика, который украл у дольщиков 250 млн рублей, приговорили к 3 годам колонии. В тюрьме он не проведет ни дня
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