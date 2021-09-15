В Краснодаре застройщика, который украл у дольщиков 250 млн рублей, приговорили к 3 годам колонии. В тюрьме он не проведет ни дня

В Краснодаре на 3 года 8 месяцев осудили застройщика, который украл 250 млн рублей и отпустили его из зала суда

Напомним, в 2014 году 38-летний местный житель Алексей Кучаев создал строительную фирму ООО «АрмадаГрад». Он открыл отдел продаж квартир многоэтажного жилого комплекса на улице Российской, 257/7 — ЖК «Большая Российская».

С 2015 по 2016 год Кучаев привлек деньги 164 дольщиков. Квартиры обещали передать людям до третьего квартала 2017 года, но дома так и не достроили. Ущерб составил более 250 млн рублей.

На мужчину завели дело по п. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и передали материалы в Прикубанский суд Краснодара.