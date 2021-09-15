В Сочи пройдет фестиваль воздушных шаров

С 17 сентября в Солохауле можно будет увидеть горы с высоты птичьего полета

В сочинском парке Солохаул с 17 по 19 сентября пройдет фестиваль воздушных шаров. Три дня жители и гости города-курорта смогут наблюдать с высоты птичьего полета долину реки Шахе горные пики.

Организаторы рассказали «Комсомольской правде», что фестиваль проходит в Сочи уже третий раз. В этом году воздухоплаватели приедут из Москвы и Санкт-Петербурга. К услугам гостей будут 10 воздушных шаров, специальная развлекательная программа, лазерное шоу и дирижабль. Перемещаться между локациями зрители смогут на специальных шаттлах.

Для детей будет отдельная программа с аниматорами, аквагримом, батутами и посещением веревочного парка. Всех зрителей угостят чаем, а также можно будет посетить аэролифт, зиплайн, тир, троллей, веревочный парк и подняться на воздушном шаре.