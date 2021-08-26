В Сочи и Анапе пройдет Фестиваль уличного кино
В Сочи и Анапе 27-28 августа пройдут показы короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного кино
Фестиваль уличного кино — это открытый показ российских короткометражных фильмов.Он проводится ежегодно с 2014 года. Его основная миссия — познакомить широкую аудиторию с независимыми картинами российских авторов. Вход на показ бесплатный. Зарегистрироваться на показ можно на сайте проекта.
В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. В них снялись известные актеры и актрисы. Среди них Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.
Победителя программы выбирают зрители. При помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1,5 млн рублей.
«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — сказал генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.
В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION. После окончания Фестиваля все показанные фильмы можно будет посмотреть на платформе KION.
В Сочи показ пройдет 27 августа в пространстве Flacon 1170 в Горной Олимпийской деревне по улице Сулимовка, 6. Начало в 19:30. А 28 августа показ можно посетить в 19:30 в городе-отеле «Бархатные сезоны» на лужайке Grammy Hall в Спортивном квартале, на улице Фигурной, 2.
В Анапе Фестиваль пройдет 28 августа в 20:00 на Центральном пляже по улице Гребенского,1.
Организаторы отметили, что во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке, а также перерывы между сеансами в закрытых помещениях.