В Сочи и Анапе пройдет Фестиваль уличного кино

В Сочи и Анапе 27-28 августа пройдут показы короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного кино

Фестиваль уличного кино — это открытый показ российских короткометражных фильмов.Он проводится ежегодно с 2014 года. Его основная миссия — познакомить широкую аудиторию с независимыми картинами российских авторов. Вход на показ бесплатный. Зарегистрироваться на показ можно на сайте проекта.

В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. В них снялись известные актеры и актрисы. Среди них Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.

Победителя программы выбирают зрители. При помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1,5 млн рублей.